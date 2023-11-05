WTT法蘭克福冠軍系列賽男單決賽台北時間5日晚間10點登場，台灣「沈默刺客」林昀儒對上大陸兩屆奧運金牌、35歲傳奇名將馬龍，林昀儒以7比11、11比7、13比11、12比10、12比10，總局數4比1獲勝，收下生涯首座WTT冠軍賽決賽，賽事英文主播則說，這是林昀儒生涯至今最大的冠軍。

接受場邊訪問時，林昀儒說：「非常開心贏下比賽，對馬龍我就是抱著挑戰心態去拚，因為他是最偉大球員的，我就是放開心態去打。」

至於收下生涯第3座WTT系列賽冠軍、首座WTT冠軍賽冠軍，林昀儒靦腆回應：「感覺很不可思議，沒想到可以贏下比賽。」最後林昀儒也用英文感謝滿場球迷為選手加油，比賽氣氛非常棒。

首局林昀儒在0比1後連下4分獲得4比1領先，隨後馬龍連得5分要回領先，並在4個局點優勢下率先收下一局；第2局林昀儒在馬龍幾次失誤以及自己戰術執行，曾取得6比2、4分領先，但又被馬龍一波氣勢再起追到剩1分差，暫停回來林昀儒先得分，努力維持著領先，並以11比7追平局數。

第3局林昀儒在落後下努力追分，在一次回擊的球觸網改變方向，讓馬龍為了救球失去重心在地上滾一圈，林昀儒把握機會攻擊反方向得分，追成7比7平手，隨後雙方又3次平手，林昀儒在11比11後連下2分再下一城。

第4局雙方分數咬得緊，關鍵時刻林昀儒再度發揮「沈默刺客」的冷靜出擊，12比10取得聽牌的一局，第5局林昀儒先取得領先，但在接近比賽勝利時，被馬龍追到9比9平手，隨後林昀儒10比9率先出現冠軍點，雖被化解1個，「沈默刺客」最終還是擊敗了對手，成為賽場上最後屹立不搖的冠軍。

稍早女單決賽是一場「大陸內戰」，王藝迪在局數3比0優勢下，第4局更曾10比3、握有7個冠軍點，不過關鍵時刻王藝迪突遇一陣亂流，被王曼昱連續化解了7個冠軍點，不但將分數逼成10比10平手，還一度11比10超前並出現局點，但王藝迪及時穩下陣腳，連下3分，終於在第8個冠軍點收下勝利。