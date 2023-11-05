永靖鄉親熱情自組啦啦隊沿路敲鑼打鼓加油。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

「96聯賽」完美落幕同時，成美文化園向全台的自行車騎手宣布，成美園將設立首個單車補給站，即日起即可使用，歡迎車友多加利用。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

補給站提供火龍果汁，讓車友喝完能「滿血復活」。（頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真）

號稱全台自行車最高級別聯賽「96聯賽」彰化站5日登場，國內外超過1500名菁英好手騎聚彰化永靖，爭奪百萬獎金，永靖鄉親熱情自組啦啦隊沿路敲鑼打鼓加油，頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，今天同時在永靖成美文化園設立首個單車補給站，以行動支持全台的車手。

由96自転車、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦的「96聯賽彰化站」，吸引近1500位名車手齊聚彰化，96自由車聯賽已成為國內指標賽事，百萬獎金是全台最高，高額的獎金與極具挑戰的賽事，吸引海內外選手參與。

今年還推出「96 Heroes全民英雄挑戰賽彰化讚」，開放一般熱愛單車的民眾參與，活動現場主視覺結合在地農產火龍果，包括選手包、獎牌等都是紫紅色，補給站更提供火龍果汁，讓車友喝完能「滿血復活」。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，自行車是最環保的交通工具，永靖鄉擁有美麗的田園風光，歡迎全國鄉親到永靖來體驗最友善生態的環保之旅，另外同時成美文化園向全台的自行車騎手宣布，成美園將設立首個單車補給站，即日起即可使用，歡迎車友多加利用。