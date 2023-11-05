忠原交通企業股份有限公司遊覽車今（5）日下午在宜蘭太平山下山時側翻路旁，車上42人1人無生命跡象29輕重傷，公路局調查該肇事車輛為民國108年出廠，上次檢驗結果正常，另駕駛人駕籍也正常，要求忠原交通公司負起後續理賠事宜。

忠原交通公司KAB-5660號遊覽車於11月5日下午3時14分由太平山下山時不慎側翻路旁事故，公路局及台北區監理所、新竹區監理所立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局表示，忠原交通企業股份有限公司(下稱忠原交通公司)KAB-5660號遊覽車，車內乘客40人，另有駕駛、導遊，總計42人，經消防局通知1人OHCA，6人重傷、23人輕傷，車內已無人受困，傷者陸續送醫中，台北區監理所宜蘭監理站已派員分赴各醫院探視傷患。

本次事故車輛忠原交通公司KAB-5660號遊覽車，該車於108年2月出廠，上次檢驗正常，下次定檢日為113年2月25日，郭姓駕駛人駕籍均正常；公路局已要求忠原交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另新竹區監理所也將前往該公司進行全面安全查核。