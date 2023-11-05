高雄一名海軍士官，2021年3月與軍中同袍的妻子結婚有一名小孩，但妻子卻在2023年1月搭上飲料店上班的小王，2人2月份一同出遊同住還一起泡澡，士官得知後提告，控告2人侵害配偶權，須連帶賠償80萬元，法院審理後判2人須賠20萬元。可上訴。

原告主張：他與被告妻子為軍中同袍，於2021年3月結婚，婚後育有一名未成年子女，被告2人於2023年1月中開始交往並有單獨用餐。復於2023年2月13日單獨出遊，當晚共同至溫泉飯店住一晚，並共同泡澡同居一室。被告2人侵害配偶權事證明確，足以動搖婚姻關係所重協力共同維持生活幸福美滿之忠實目的，以違背善良風俗，損害原告之故意，亦影響原告配偶之身分法益，使其受有精神上之痛苦，自得依法請求非財產上賠償。請求被告2人連帶賠償原告80萬元及法定利息。

被告審理時則辯稱2人並無交往，且出遊當日僅同住四人房而各自前往大眾池泡湯等語。但，被告於調查中均坦承是單獨兩人出遊，且有於房內共同泡溫泉之情形，已堪認原告之主張為實在。

法院考量，被告間有來往過密，共同出遊、泡溫泉及同住一室過夜之行為，「基於配偶關係之身分法益」因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；審酌被告侵害原告身分法益之方式及情節，兩造之學經歷、財產所得狀況等，認原告主張80萬元之慰撫金尚屬過高，應以20萬元為適當。可上訴。