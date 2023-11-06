國安局長蔡明彥今日赴立法院國防委員會備詢，蔡明彥答覆國民黨立委江啟臣說，目前中共在西太平洋有大規模軍事演訓活動，國安局密切注意；另他也表示，目前沒有看到台海戰爭一觸即發的情勢。

以下是國安局的報告全文：

主席、各位委員先進、各位女士、先生：

承蒙大院安排審議本局 113 年度預算案，由衷感謝各位委員長期以來對本局各項工作的關心與指導，謹致上敬意與謝忱。

以下謹就本局113年度「公開預算」部分，依「112年度已過期間預算執行情形」、「113年度施政重點」及「113年度公開預算編列情形」簡要報告。

壹、112年度已過期間（112年1月1日至10月31日）預算執行情形112年度公開預算數計11億 2786萬元，截至10月31日止，累計分配數8億 2570萬5千元，支用數7億7414萬7740元，執行率93.76％，各項施政工作均按計畫進度執行。

貳、113 年度施政重點

一、前瞻科技發展趨勢，健全資訊管理工作

近年 Deep Fake、AI、ChatGPT 等新興科技盛行，假訊息透過社群媒體快速散播，已成為各國政府的資安隱憂與嚴峻挑戰，本局將逐年精進整體網安防禦與應變機制，全面強化稽核與管控，以確維情報資訊安全；另透過自力維修能量，併同結合委商定期執行系統養護，維持設妥善，保障情報資訊基礎設施正常運作。

二、運用科技創新思維，提升秘書作業效率

(一)加強公文檔案管理：

確實執行檔案管理流程，維護公文書資料存管，以確保機密檔案應用安全。

(二)精進外文編譯工作：

辦理情報會議及交換情資等文件翻譯工作，提升情報合作能量。

(三)落實施政計畫管考：

依據實需編製施政計畫，並按期程管考情蒐工作效益與績效衡量指標，確維全局施政效能。

(四)賡續推動公關工作：

維持官方網站資訊常新，針對不實訊息及時對外公告正確資訊，提供各界參考運用。

三、精進總務後勤事項，支援情報工作推展

(一)完善財產管理作為：

實施現地及書面審視各單位財產管理現況，提升財產運用效能。

(二)提升採購作業效率：

策辦採購講習及參與採購實務課程，藉由教育訓練防杜採購弊端，有效提升採購效率。

(三)改善單位辦公環境：

持續辦理消防設備、電力系統、空調、照明設備等修繕作業，以預防危安風險發生。

(四)強化營區安全防護：

實施營安防護演練，強化狀況應處，遏止有心人士窺探本局內部。

四、完善人事管理作業，提升人力素質能量

持續開拓軍文職人員招募管道，徵補所需專業人才，以提升特勤、情報及科技等相關工作能量；另因應國際及新型態安全威脅，增加中共認知作戰及科技創新發展等課程，以運用科技提升情報專業分析能力。

五、提升主計業務效能，妥善整體資源配置

(一)精實預算編製作業：

持續依據中程計畫預算制度，先期規劃財務資源，並強化編製重點內容說明。

(二)嚴密預算執行管控：

按月召開預算執行檢討會議，針對預算執行及購案節點落後部分，妥擬改進措施，以提升預算執行率。

(三)強化內部審核機制：

持續實施現金輔導檢查、綜合業務審核及各項專案查察，冀透過多面向審核機制，深化各級督導責任，並適時提供改進建議。

六、落實政風與內部安全，確維公務機密安全

(一)加強廉政紀律宣導：

持恆宣導廉政及紀保安維護相關規定及不法案例，強化同仁守法重紀觀念，避免牴觸規定。

(二)提升購案監辦效能：

依相關法規執行購案監辦工作，以維採購品質，防杜採購弊端。

(三)強化營區防護效能：

每月對機電、空調、消防及供水系統等設備，實施安全巡檢偵測，俾強化營區安全。

七、加強特勤維安訓練，提升人員本職學能

辦理各項特種勤務教育訓練工作，以提升本職學能與專業訓練能量；另針對第16任總統、副總統警衛室車隊編組人員，辦理高階駕駛專精訓練，增加反制應變能力，有效應處臨機狀況。