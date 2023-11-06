文化部獎勵辦理「享讀福爾摩沙」創新書市的台中場，日前在台中柳川河畔辦理，吸引上萬愛書人與閱讀相聚，有眼尖的民眾發現，台劇《茶金》女主角連俞涵也出現在市集，她買了不少喜歡的書籍與小物，同時參與小說穿越遊戲活動。

連俞涵表示感覺有趣，「現場限定的穿越遊戲必須逛完不同書店才能完成，很像演員在做角色功課，需要拼湊出不同的線索去讓人物形塑更立體。」

平常就很喜歡看書的連俞涵表示，「大家在柳川邊、大樹下，一起喝咖啡、吃甜點、散散步；很感謝有這樣的市集，走一條街，就可以認識各式各樣的書店」。

梓書房主理人曾淯慈表示，看到好多人來玩小說穿越遊戲，即使是年紀很小的孩子，爸爸媽媽也帶著他們一起猜迷和闖關，真的非常開心，有書店第一天就賣掉超過一半的書，也有攤友賣完了準備兩天的份，只能晚上加緊趕工補書。

接下來在11月18日、19日，同時還有台中國家歌劇院「島知讀閱讀與工藝市集」、嘉義民雄保生大帝廟「閱平安—廟埕有好市」，以及19日馬祖芙蓉澳舉辦的「FLOW島西澳祭－書海趕集」等。