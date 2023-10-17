文化部9月起和20縣市政府推出擴大電子書計次借閱服務，上線滿1個月。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

文化部9月起和20縣市政府推出擴大電子書計次借閱服務，上線滿1個月，各平台上架冊數成長幅度達30％，使用人次更較去年同期成長近8成。

文化部長史哲表示，政策推出第1個月各項數據成長是常態，但也顯示國內數位閱讀確實有成長的潛力，文化部將持續攜手各縣市圖書館、出版社、平台業者精進各服務面向，期盼具體實踐擴大數位閱讀風氣、支持出版業數位轉型目標。

文化部表示，擴大電子書計次借閱服務，讓過往受限於地方政府預算，電子書借閱「有限量」的情況，藉由文化部點數加碼，現在借電子書「免受限、免等待」。

經統計，20縣市借閱人次部分，5都中扣除台北市未參與，平均成長率超過5成，其他如宜蘭縣、基隆市、南投縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣、金門縣等都有高於8成的成長率。

9月借閱熱門書籍，包括近期影集熱映的《八尺門的辯護人》原著小說，獲跨平台計次借閱冠軍，知名IP《達克比辦案》系列則是親子童書類跨平台熱門書籍。