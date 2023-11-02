立法院教育及文化委員會2日審查113年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案等案，文化部長史哲（圖）上台報告，並備質詢。（劉宗龍攝）

國內三大電信業者近日紛紛宣布與文策院共組影視資金，金額預計高達90億元，今日上午文化部長史哲赴立法院備詢，立委萬美玲指出，90億元是一股活水，但究竟能不能真正落實，是一個問題，對此，史哲表示，資金是第一步，還有人才、內容、技術四大面向，缺一不可。

史哲表示，初步處理資金之後，會陸續解決人才、內容、技術等問題，「人才、內容如果不出來 就沒有那麼多題材讓資金有所發揮，每個環節都缺一不可，我們已經落後多年 所以現在更努力。」此外，有立委提及是不是該整併國內影音串流，讓資源更集中，史哲表示同意，「但恐怕我們要一步步把環節建立起來，才會水到渠成。」

中華電信、遠傳電信近日接連和文策院簽署MOU，宣布合組影視基金，台灣大哥大也宣布和華納兄弟、文策院準備共組台灣內容基金，投資的資金加總初步估算可達90億元。

對於文策院和三大電信公司的合作，文策院董事長蔡嘉駿表示，由於各大電信公司的經費運作，需經過各公司董事會，文策院會盡量促成，讓成效可以達成。