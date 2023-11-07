TVBS總經理劉文硯（左2）今與文策院、韓國娛樂龍頭CJ ENM集團區域辦公室CJ ENM HK及遠傳電信簽署合作意向書，共同籌組「文化內容基金」。（粘耿豪攝）

TVBS總經理劉文硯期許合作能推動台流到世界各地。（TVBS提供）

「2023TCCF創意內容大會」今（7日）在松菸文創大樓舉行，深耕華語戲劇的TVBS與文策院、韓國娛樂龍頭CJ ENM集團區域辦公室CJ ENM HK及遠傳電信，共同簽署合作意向書，籌組「文化內容基金」，為台灣影視產業注入活水，將TVBS「連接世界 奮起台灣」的願景付諸實踐，透過影視文化讓世界看到台灣。

首度投資「文化內容基金」便與跨國集團合作，TVBS總經理劉文硯表示，「希望藉由此次合作，鼓勵內容創作，助陣台流，提升台灣文化作品與商業機會，將台灣的影視影響力，擴張到全球華人市場」。

TVBS總經理劉文硯堅信藉由文策院的文化助力、TVBS影視內容創作以及人才培育經驗，再結合韓國CJ集團對韓流輸出經驗的觀察，以及遠傳friDay影音在韓劇、韓綜的資源，勢必能成功創造跨國IP，讓台灣文化黑潮輸出國際。此次的「文化内容基金」將針對不同種類華語項目進行投資，期望藉由各公司專長，製作更優質的內容。

近幾年韓流盛行，創造世界通行的影視語言，此次TVBS、文策院、韓國CJ、遠傳電信四方合作，代表台灣將「借韓練兵」，從原創內容的水源端，掌握且借鏡韓流發展，讓台流用更快速的方式進軍世界。文化部長史哲見證簽署致詞時樂見其成，「不要因為別人的強大而畏懼，就如同電影《教父》所說，親近你的朋友，但要更親近你的敵人」。

TVBS多年來致力輸出內容至海外，近年更是成功將原創戲劇和綜藝推至海外OTT平台，林心如帶領《華燈初上》的「光」小姐們拍攝的實境《光露營就很忙了》為Netflix首部採購的台灣「無腳本全球版權節目」。

TVBS首部原創影集，由温昇豪、隋棠時隔12年再合作的《親愛壞蛋》，也已銷售至馬來西亞Astro、美國串流平台Rakuten Viki。由楊貴媚、吳慷仁等人主演的《有生之年》更締造全國周末華語劇最高收視，並蟬聯5周Netflix台灣區節目收看冠軍。

提及成功因素，TVBS娛樂事業部副總經理郝孝祖分享，「內容多樣性、國際化的故事情節、高品質 製作和有效的海外行銷策略是取得成功的重要因素之一。此外，對觀眾需求的敏感度和快速反應，也有助於TVBS在國際市場上取得競爭優勢」。

TVBS總經理劉文硯也分享，TVBS內容製播規劃，從前期就與國際性OTT平台、電視頻道版權進行策略性整合，快速的推動海外輸出。透過海外版權的銷售，許多國家都可觀賞TVBS原創自製的優質節目，將台灣文化軟實力行銷國際。

文策院院長盧俊偉（左起）、文策院董事長蔡嘉駿、TVBS總經理劉文硯、文化部長史哲、CJ ENM HK總經理鄭星勳、遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮和CJ ENM HK 資深副總裁暨總經理汪建偉7日出席「2023TCCF創意內容大會」。（粘耿豪攝）

未來，TVBS將朝影視平台的方向邁進，從內容端與娛樂經紀資源整合，將IP商業化經營，並持續與台灣影視產業業者攜手合作，讓台劇及台灣原創內容隨著政府的政策一起走向國際。