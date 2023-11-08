温昇豪今（8）日出席KKTV和新加坡新傳媒合作發布會，他和李銘順主演的暗黑懸疑新戲《誰殺了她》將在KKTV上播出。他近日身體有恙，錄製綜藝節目不慎腳劃傷血流如注，接著扁桃腺發炎發燒住院吊點滴，他今略顯疲態地說拍完8點檔就南下高雄，前一天還在為戲宣傳，大概快半年沒休息了，「吃藥吃到怕。」

他提到腳撞傷是在錄影前，脛骨撞了2個洞，當下就流血但貼了OK繃繼續錄影，沒想到錄完血還在流，因為擔心有破傷風就到醫院急診。而工作結束回台北當晚，他一直畏寒，後來檢查是扁桃腺發炎、發燒，才進醫院吊點滴。但敬業的他還是完成接續的通告、工作，「今天就比較累而已，這個要充分休息，但我沒有時間，不過都過去了。」他說月底有新戲要開拍，這段時間稍微輕鬆一些，只有行政作業較多。

温昇豪在《誰殺了她》和金鐘視帝李銘順同台飆戲，他飾演要對抗心魔的牧師，他和李銘順私下是高爾夫球友，形容2人就是「白爛臭直男」，但一上開拍卻要很正經認真，2人都很專業，「我跟他的戲很常重疊，如果我時間不行那個角色就會找他，他不行就找我演，我也不知道為什麼。」還虧彼此互搶飯碗。

他稱讚李銘順是華人演員很好的指標，「他外型很棒，華人演員這個年紀要找這個氣味的男人不容易，他是很好的指標，成熟市場需要這樣的演員帶著年輕演員。」而他擔任製作人與李杏合作的新戲月底也即將開拍，將到韓國取景、拍攝。