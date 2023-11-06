吳婉君在《開創者》飾演蔡淑臻助手。（中視提供）

吳婉君在《開創者》飾演蔡淑臻助手。（中視提供）

《開創者》演員把私下互動自然一面也呈現在戲劇中。（中視提供）

吳婉君在中視8點檔《開創者》飾演張佩君，與蔡淑臻、李國毅有許多對手戲，劇中她喜歡李國毅，有許多讓人看了直呼可愛的粉紅泡泡的互動戲，為了讓自己早點進入角色，吳婉君特地追蹤李國毅的社群帳號，變起小粉絲，天天關注他的近況，加上第一次見面時李國毅的親切友善，讓她戲裡戲外都覺得李國毅好帥。

日前剛透露已恢復單身的吳婉君表示，她跟劇中的張佩君一樣、也不一樣，自己是屬於勇敢表達的類型，但不會被拒絕還不放棄，沒有劇中角色那麼有毅力可以追一個人那麼久，「我不會去愛不愛我的人」。

吳婉君劇中原本是吳明麗（蔡淑臻飾）的學妹，個性浪漫帶點傻白甜，但工作起來卻謹慎仔細，所以吳明麗才把她拉進公司當同事。吳婉君表示劇中辦公室的戲份是集中拍攝，加上有自己的辦公桌，所以每次梳化妝後，她就會坐在自己位置上，然後把拍戲需要的東西全部塞進抽屜裡，笑說那陣子真的是角色上身，覺得自己就是個小秘書，也讓她過足上班族戲癮。當被問到如果沒踏進演藝圈會從事哪一行，吳婉君說她2003年就出道，演藝事業還沒有穩定前，她其實做了8年左右的美甲工作，美甲跟彩妝是她非常喜歡且擅長的事，所以如果沒有進入演藝圈，她肯定會是個專業的美甲師或彩妝師。

她與蔡淑臻和李國毅對戲最多，因為是蔡淑臻最得力的助手，而李國毅飾演的張碩只要出現，她就會眼冒愛心，然後上演一堆小劇場，讓現場戀愛感十足。吳婉君表示這是第一次跟李國毅合作，讀完劇本後，她立刻追蹤李國毅社群帳號，每天關注他的近況，讓自己真的變成他的粉絲，加上兩人第一次見面時，李國毅的親切友善更幫了她很大的忙，讓她很快就進入角色，變成看李國毅什麼都好，怎麼樣都帥，戲裡當然就多了許多甜蜜的粉紅泡泡，吳婉君笑說絕對會讓觀眾感受到許多火花。

她透露拍攝時還故意頑皮一下，害李國毅笑場NG。李國毅劇中暗戀蔡淑臻，所以音樂會上一直偷偷觀察蔡淑臻，但每次李國毅轉頭偷瞄蔡淑臻，視線角度剛好會跟吳婉君對上，吳婉君覺得有趣，就故意用充滿炙熱的眼神猛盯著李國毅，而且兩人還好幾次超有默契的同時轉頭對看，讓李國毅最後終於撐不住NG笑場。

還有一場則是吳婉君、蔡淑臻和李國毅等人拍攝食堂用餐，當她飾演的張佩君故意追問李國毅何時要結婚，藉此來打探他的心意時，李國毅突然神來一筆回說：「等妳長高的時候！」當下所有人看著身材嬌小的吳婉君，全都笑了出來，其中笑得最大聲的蔡淑臻還不好意思地接話：「我這樣會笑太大聲嗎？」所有演員都沉浸在角色裡，一來一往自然互相接話，真的就像親密的同事、朋友間的互動，這樣即興卻有趣的演出，讓吳婉君覺得大家讓自己的角色更加真實生動。

吳婉君5日在社群媒體寫下「小秘書當了一日處長後，殺青了」，順利完成《開創者》的演出，字裡行間帶著不捨，不過她仍會與温昇豪、蔡淑臻、李國毅、安心亞、陳奕及「開創者樂團」，出席在11月11日下午1點在台北遠百信義A13舉行的粉絲見面會。同日晚上7點，4位主角温昇豪、蔡淑臻、李國毅及安心亞會繼續南下高雄夢時代與粉絲相見歡。同日台北、高雄兩場見面會，吳婉君呼籲粉絲千萬不要錯過跟主角互動的絕佳機會。