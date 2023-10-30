馬俊麟（左起）、傅小芸、吳婉君、傅子純盛裝30日盛裝出席《愛的榮耀》首映會，4人在劇中有糾葛4角戀。（民視提供）

何豪傑（左起）、江俊翰、蘇炳憲3出席《愛的榮耀》首映會。（民視提供）

陳又榕（左起）、傅小芸、吳婉君、顏曉筠、張家瑋、周宇柔性感出席《愛的榮耀》首映會。（民視提供）

陳家逵（左）、賴慧如盛裝出席《愛的榮耀》首映會。（民視提供）

羅子惟、楊皓崴、傅子純、馬俊麟、黃少谷、洪浩竣出席《愛的榮耀》首映會。（民視提供）

顏曉筠、潘奕如性感出席新戲首映會。（民視提供）

馬俊麟2019年拍《大時代》時，疑與王瞳假戲真愛引發軒然大波，並重創形象，時隔4年，他再度受製作人王珮華重用、主演民視新戲《愛的榮耀》，30日首映會上，播出他熱吻傅小芸的親密戲片花，王珮華爆料是他主動提議要「拍明確一點」，馬俊麟則喊冤：「我哪有這麼大權力！我只是提出問題。」傅小芸也坦言當下很訝異、也很緊張，想說：「不是你加的嗎？」

馬俊麟解釋，他只是站在製作方立場、怕觀眾看不懂，認為要拍細一點，觀眾才看得明白，王珮華問他要不要吃口香糖，他還回「我有帶牙刷」，因不知道親密戲會拍到什麼尺度，牙刷都帶在身上。至於是否要向老婆報備？王珮華先強調：「合約都簽了！」意指禁止把戲裡感情帶到戲外，他則說忘記有沒有講，但如果播出，老婆應該也不會說什麼。

王珮華還爆料，劇組之前到新竹一個度假村拍攝一場重頭戲時，因為要過夜，馬俊麟的老婆特地帶著兩個雙胞胎到現場「盯場」，1家4口睡一間家庭房，似要把位置「佔穩」。馬俊麟則解釋，在度假村場景沒有要拍什麼「奇怪的戲」，只是因為適逢連假，老婆就想帶小孩來走一走，更主動透露兩張雙人床，自己和老婆睡同張床，兩個小孩睡另一張床，強調現在家庭關係和樂融融。

傅小芸則說自己根本沒有意識到馬俊麟的妻小在現場，也因為沒有被特別介紹，所以沒有打招呼，只有中午放飯時，她下去拿飯有遇見，就是正常互動。她也大方坦承已有交往約5年的圈外男友。

此外，他劇中糾纏於傅小芸與吳婉君之間，把吳婉君當妹妹，卻在拒絕對方告白，還親了一下額頭才離開，這行為被認為很「渣」，馬俊麟強調：「這場戲不是我加的。」王珮華則表示編劇有其他用意。

吳婉君劇中跟傅子純也有大尺度的類親密戲，被問到是否要報備，她說自己現在沒有需要報備的人，「只需要對自己負責就好了，這是我專業的工作，我現在單身！」被問與去年3月曾認愛的圈外男友已分手？她鎮定回：「不然呢？過去就讓它過去，人生總有一些過客不用糾結」。

此外，包括賴慧如、顏曉筠、陳家逵、吳皓昇、江俊翰、何豪傑、陳姸安、蘇炳憲、陳熙鋒、苗真、張家瑋、胡嘉愛、 潘奕如、羅子惟、楊皓崴、陳又榕、黃少谷、周宇柔、阮氏翠恆、洪浩竣、張世賢等均盛裝出席首映會，王珮華還爆料顏曉筠的性感半透明禮服裡「什麼都沒穿、連胸貼都沒有」；賴慧如則穿上14歲為了去新加坡演唱時訂製的禮服，近來瘦身有成的她笑說：「沒想到真的塞得進去！」坦言自己14歲時的發育確實進度「超前」一點。