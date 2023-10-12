《愛的榮耀》第3波主視覺釋出。（民視提供）

賴慧如在民視最新八點檔備檔戲《愛的榮耀》，再度超齡演媽媽，25歲挑戰演出52歲嗜錢如命的角色，受訪時是穿上劇中媽媽特地量身打造閃亮紅旗袍，還戴上假髮點了「三八痣」，超齡演出傅小芸媽媽。賴慧如人生特殊經歷，讓她每次挑戰歷經滄桑或者社會底層的小人物都得心應手，提到這次造型讓賴慧如「超開心」。

這次在劇組的大手筆規劃下，訂製5位數「真髮製作」的假髮，讓她省去一半梳化妝時間，也用紅色亮片旗袍來凸顯角色「想致富」的慾望，而且光是臉上那顆三八痣就討論很久還投票才決定，點在哪裡可以讓觀眾更有記憶點。

每一個細節都透露用心設計與打扮，也讓何豪傑男生造型營造出時尚伸展台風格，捨棄領帶用領巾還穿上三件式的合身西裝，何豪傑還自費訂作上下鬍子，但也因此梳化妝時間變成賴慧如的兩倍，很少有比女生化妝還久的角色演出。

何豪傑說：「一經過劇組巧手打造，跟以往演出忠厚老實的個性不一樣，變成爆發戶霸總的形象」，為了把劇中「金蟾蜍」財大氣粗這個角色發揮出來，何豪傑笑說真的戴了金色蟾蜍戒指，飾演有質感的有錢人真的很過癮。