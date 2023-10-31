蘇晏霈和傅子純擁吻，創下收視5.11的高收視率。（民視提供）

《市井豪門》今晚大結局，預計有重點人物會領便當。左起阿甘、王凱、楚宣、倪齊民、王瞳、陳仙梅、黃文星、吳皓昇。（民視提供）

傅子純（右）在《愛的榮耀》很愛捉弄吳婉君（左），自嘲角色有SM傾向。

民視八點檔《市井豪門》即將迎來大結局，昨晚播出劉佳雯（蘇晏霈飾演）為愛披白紗奔跑去機場追愛找陳逸凡（傅子純飾演），讓觀眾直呼超浪漫，蘇晏霈說這是第二次披白紗在大街上奔跑，本來以為輕而易舉，沒想到這次竟然跑到左腿拉傷，恰巧劇情安排的救護車小組，立即幫她舒緩治療疼痛。

不過讓她直呼尷尬害羞的還是最後跟傅子純在救護車上擁吻的場面，因為導演喊這是兩人的Happy Ending，要親久一點，「好像第一次吻戲吻到投降。」

而劇中妹妹劉惠婷（王瞳飾演），因為在市井長大幫助李家重返榮耀，卻被江俊豪（王凱飾演）眼紅綁到懸崖邊，王瞳說穿高跟鞋在懸崖邊真的會緊張，不過看到挾持她的王凱頻頻冒冷汗，讓她反而覺得自己好像「比反派更派」。不過因為是重點人物的殺青戲，大家專業的拋開害怕的感受，馬上投入在激烈的對峙肉搏戰。

《市井豪門》將在今晚播出精彩完結篇，接檔的8點檔《愛的榮耀》，昨天也舉行熱鬧的盛大首映會，現場氣勢如虹，而演員傅子純也將闊別《市井豪門》的角色從大仁哥化身成撩妹達人「溫瑞德」，展現舞技跟放電力。

傅子純很高興可以挑戰完全不一樣的角色，希望觀眾可以感受到他突破性的演出，被問到與吳婉君的合作，他說吳婉君飾演的何愛嘉是一位非常風趣的女生，所以瑞德欺負她的時候，看到她生氣，就會有種莫名的興奮感，自嘲「可能瑞德有SM特質」，不過2人首次見面合作就是親密戲，讓傅子純直讚製作人王珮華果然很會替觀眾謀福利。