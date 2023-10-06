馬來西亞吉蘭丹州頻頻傳出老虎襲人事件，當地媒體指出，老虎出沒是因為過度伐木所造成，近日當地的原住民部落（Pos Pasik）又發生一起男子打獵失蹤，村民事後動員搜尋，果然在男子設置的狩獵器具500公尺外，發現他的屍體，身上布滿老虎爪痕，左腿還疑似被吃掉，更扯的是，老虎居然在凌晨回到「案發現場」想帶走屍體。

馬來西亞25歲原住民青年被老虎咬死，村民發現屍體時，驚見頭部、身體布滿爪痕，左腿疑似遭吞食。（圖／翻攝自馬來西亞中國報網頁）

根據多家大馬媒體報導，這名來自巴昔部落的25歲原住民青年，自9月26日外出打獵後就再見他的蹤影，事後部落居民幫忙搜尋，在村莊小山丘上發現他的機車、捕獵工具，還在多處發現老虎腳印。

根據《星洲日報》引述原住民村安全發展委員會主席莫沙尼的說法，「10多名村民當天傍晚匆匆趕往現場，沿著老虎腳印尋找，果然在500公尺外發現男子屍體，他的頭部和身體都布滿老虎爪痕，左腿還疑似被吃掉」。

莫沙尼還指出，當天晚間9點多，他連同20人輪流在現場看守，等候警方到現場採證，沒想到他們一群人未等到警察抵達卻先等到老虎，這頭老虎大約在凌晨4點重返犯罪現場，當下村民聚在一起製造噪音，同時點鞭炮驅趕老虎。

當地警方事後證實這起老虎攻擊民眾的事件，並在接獲報案後，安排員警進入山區帶走死者遺體，送往醫院檢查。根據界自然基金會（World Wide Fund for Nature，WWF）的資料顯示，2020年馬來西亞野生老虎數量低於200隻，被列為幾度瀕臨絕種物種，不過近期老虎頻頻襲人，部分媒體指出，老虎會出沒是因為過度伐木活動造成，但吉蘭丹州林業局局長阿都卡林（Abdul Kalim）表示，伐木活動實際上「對老虎有利」，該言論引發各界抨擊，環保組織更批評他「無知」。

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