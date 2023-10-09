歌仔戲天王黃香蓮上個月底迎接70歲大壽，她稍早曬出慶生照，感謝家人和演藝圈好友林美照、廖麗君等人為她慶生，黃香蓮開心說：「也謝謝家人為我籌劃舉辦生日趴，還準備一間新娘休息室讓我梳妝打扮」，不過，廖麗君要參加黃香蓮的壽宴，才發現家中珠寶遭竊，損失高達6位數字。

黃香蓮9月27日迎接70歲大壽，保養有術的她，頂著一頭俏麗短髮、肌膚緊緻，完全看不出實際年齡，黃香蓮曬出慶生照並開心說：「感謝我的好友前來祝賀生日壽宴會，歌仔戲情侶、相公、娘子，久別重逢最開心，也謝謝家人為我籌劃舉辦生日趴，還準備一間新娘休息室讓我梳妝打扮，感謝大家辛苦了，祝大家平安健康、開心happy」。

其實，好友廖麗君在上月初就曬出黃香蓮合照，回憶兩人從合作歌仔戲到現在已經25年，「見到睽違已久的相公，已變成一位美魔女，哈哈」，而黃香蓮凍齡到不科學，讓廖麗君直呼：「我甘拜下風，她...居然還可以保持得這麼好」。

廖麗君和黃香蓮好交情不言而喻，根據《壹蘋新聞網》報導，廖麗君要參加黃香蓮的壽宴，才發現家中珠寶遭竊，損失高達6位數字，對此，她正面看待，並表示，至少早點發現，同時已把其他珠寶放進保險箱。