劇集《有生之年》找來吳慷仁、鄭元暢及林哲熹飾演高家3兄弟，開播以來成為的華語電視劇收視冠軍，還在Netflix台灣節目排行榜上「霸榜」，不過在吳慷仁曬出的劇照中，卻少了鄭元暢，還發文：「有生之年...9.10集少了照片裡的他...讓人猝不及防。」文末標記「#開始哭了#生活還是要過」，釣出鄭元暢回應：「不哭不哭流眼淚是珍珠」，網友紛紛直呼：「不要劇透啊」、「剛看完～揪心」、「居然被主角暴雷」。

吳慷仁昨（8日）晚在臉書曬劇照，並寫下：「有生之年…9.10集少了照片裡的他…讓人猝不及防。有時候就是這樣吧，無常總是讓人來不及準備也想不到。珍惜身邊的所有，家人朋友。答應我，我們過馬路都小心好嗎…#有生之年#開始哭了#留下來的人#生活還是要過」。

吳慷仁（中）、鄭元暢（右）及林哲熹飾演高家3兄弟。（圖／中時資料照）

而少的「他」就是鄭元暢，還釣出鄭元暢回應：「不哭不哭流眼淚是珍珠」、「哥 弟弟愛你」，吳慷仁則回：「你討厭～」，網友紛紛直呼：「不要劇透啊」、「剛看完～揪心」、「居然被主角暴雷」、「在電視前哭到不能自已」。

《有生之年》集結楊貴媚、喜翔、吳慷仁、鄭元暢及林哲熹等，演員生動的演技及平易近人的台詞，賦予劇中角色的生命力，其中以高家3兄弟吳慷仁、鄭元暢及林哲熹的平凡又逗趣的互動，更是受到觀眾的喜愛，彷彿看到自己跟家人的相處。

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