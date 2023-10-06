女書法家順利找回遺失的作品。（圖／警方提供）

9月21日，新北市1名女子在晚間約22時左右搭乘捷運至景安站，却在出站後發現一根黑色長型畫筒不見了。畫筒内裝有價值約30萬元的珍貴書法作品，原本計畫用於日本京都的藝術展覽。女子心急如焚地在景安站四處搜查，但遺憾地一無所獲。即便向捷運遺失物中心求助，也無濟於事。

由於夜已深，女子在景安站出站後才發現畫筒遺失。畫筒裡面裝有她親自書寫的、準備帶到日本京都展出的書法作品，價值約新台幣30萬元。女子感到非常焦慮，四處尋找但未果，後來詢問了捷運遺失物中心，也一無所獲。

第二天，女子決定報警，希望能得到警方的幫助。警方仔細調查後發現，女子在當天出站時並沒有背著畫筒。他們隨後陪同女子前往大橋頭站，查看了監視器影像，發現女子曾經背著畫筒進入女廁所，但出來後卻沒有帶走畫筒。大橋頭站的站長想起他們在21日當天在女廁所發現了一根黑色筒狀物品，隨即將其送交捷運遺失物中心。

警方經過查詢和確認後，終於找到了與女子描述相符的物品，並將其歸還給，女子非常感激警方的不懈努力，因為這幫助她順利參展，沒有影響到台日藝文活動的交流。

捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時，應隨時注意自己身邊的物品是否在視線範圍內，離開月臺、車廂、廁所或離開捷運範圍時，也應記得檢查隨身物品有無攜帶，若不慎將物品遺失，切勿慌張，請詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請捷運公司站務人員或捷運警察協助找回，亦可撥打24小時客服中心專線02-21812345協助以便早日尋回失物。