黃少谷秀出一家四口熱騰騰合照。（民視提供）

林采薇順利產下二寶。（民視提供）

藝人黃少谷今（1日）喜迎2寶多多，兒子出生2860公克，母子平安。黃少谷表示其實今天還蠻忐忑的，早上先送老大摸摸去上學，再回家接老婆林采薇（Yumi）去禾馨待產，緊接著中午再到民視拍8點檔《愛的榮耀》，2點一起慶祝《愛的榮耀》收視率大開紅盤，吃了大腸包小腸之後，就被大家祝福說這是「榮耀寶寶」，但也隨即一路拍戲直到傍晚。中間吳皓昇還有賴慧如他們還開玩笑威脅說，要一直瘋狂NG讓他不能回台北陪伴Yumi生產。

他從民視回到台北的路上，Yumi就打電話說「你要趕快，因為有感覺了」，所以他就拿著收工後的便當，一路衝向產房，當他在外面穿手術的衣服，就聽到嬰兒的哭聲，當下他都快哭了，還說：「我遲到了嗎？」護理師才緩緩說「不是啦，那是隔壁的小朋友」，讓他哭笑不得。

他進入產房之後，護理師們都開始準備，醫生也隨著陸續進到產房，等一切就緒，「一切就這麼順利，我小兒子多多就誕生了，真的覺得還好趕到了，一起迎接榮耀寶寶」。