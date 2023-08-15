黃少谷時隔4年再度接演8點檔。（民視提供）

黃少谷時隔4年再度接演8點檔。（民視提供）

前「強辯樂團」主唱兼吉他手黃少谷，也是五月天怪獸的師弟，他2020年和「天氣女孩」團員林采薇登記結婚，育有一子，疫情期間因工作銳減、家庭經濟壓力大，放下明星身段開計程車貼補家用，他14日出席民視新8點檔《愛的榮耀》開鏡儀式，表示現在老婆懷了二寶，家裡開銷大，身為一家之主，必須努力工作賺錢，之後拍戲休息空檔仍會繼續開計程車。

41歲的黃少谷透露兒子剛上幼稚園，一個月學費就要2萬元、註冊費5萬，加上房租等費用，算一算每月全家基本開銷就要至少7萬，他坦言：「現在沒有積蓄，每個月開車的收入，差不多打平。」表示現在拍8點檔，趁著休息空檔還是會繼續開計程車。製作人王珮華也承諾會給他戲分多一點，養家的男人最值得給鼓勵。

儘管為了生計奔波，黃少谷依然沒放棄創作，當年演出《大時代》時，他為該劇寫片頭曲《咱的故事》，他透露這回也為《愛的榮耀》寫歌，「不管會不會用，都會好好努力，不是隨便寫的。」製作人王珮華表示聽了他的全新創作曲，已經很有感觸，誇他寫得很好。