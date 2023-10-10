蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演的小劉醫師感動無數觀眾。（公視提供）

蔡淑臻被公認得獎呼聲極高。（陳俊吉攝）

從模特兒轉戰戲劇圈的蔡淑臻已被公認是成功的演員。（陳俊吉攝）

戲劇女神蔡淑臻今年以收視、口碑俱佳的公視《村裡來了個暴走女外科》，再度角逐金鐘視后，相較於過去數度入圍時的開心卻淡定，今年蔡淑臻展現了強烈奪獎企圖心，她接受本報專訪坦言：「我要得！我要得！我要光耀門楣，光耀《女外科》的門楣！我才對得起照顧我們的鄉親，以及兩肋插刀、無私幫助過我們的醫護人員！」

《女外科》在本屆金鐘獎入圍戲劇節目獎、女主角獎、導演獎等多項大獎，飾演靈魂人物「小劉醫師」的蔡淑臻表示，她深愛這部戲的每一Part，清楚記得《女外科》在2020年8月15日開拍、10月31日殺青，隔天喝殺青酒，「3年了，我沒忘記任何事，我平常是記性很不好的人」。她說以前自己只是單純演員，但這齣戲她參與了幾乎所有環節，從籌資到劇本開發、製作、拍攝、剪接、宣傳都全程參加，「對我來說意義特別不一樣，這是我第一次非常深入參與一部戲，不是只有掛名，是真的參與每個環節，我真的非常愛這作品！」

最令她感動的是，至今仍持續獲得很多觀眾反饋，特別是有一些原本對未來感到徬徨疑惑的醫學系、護理系學生們，因為看了這部戲而重拾、找回當初選擇走這條路的初心，「這才是我們做戲的宗旨，與最大的收穫！」

她坦言這幾個月因為忙拍戲，忙到沒時間看其他入圍者的作品，所以沒有立場和資格評論安心亞、桂綸鎂、王淨、高慧君等其他一起入圍的對手表現，「只是覺得可以一起入圍，就是很優秀、很酷。我跟心亞現在還拍同一部戲呢！」透露宣布入圍隔天兩人在中視《開創者》片場相遇還互道了恭喜。

從模特兒轉戰戲劇圈，蔡淑臻的演員路走來比很多人更努力也更辛苦，數度獲入圍肯定的她，終於在2020年以《噬罪者》獲得金鐘獎女配角獎，「我一直都在挑戰自己、希望可以不斷更進步，沒在走安全路線，很希望評審可以看到這點！」真要說入圍或得獎對她的意義，她說就是讓她可以更被許多人看見、增加更多和很優秀的人一起合作的機會，「這才是我最想從中得到的東西！因為能入圍算是表演相對穩定、不會太差，會讓投資人、製作方對你比較有信心」。

往年總會被選為金鐘紅毯前幾美的她，被問起今年金鐘戰袍，最近忙拍《開創者》的她笑說：「可能只能露臉了！我現在肚子很有肉，連手臂也不行露！漂亮就交給安心亞，我只要能優雅、得體就好，要求不多，還是怕會被毒舌。」她因舊傷未癒，至今仍無法恢復運動，「頂多只能走路散散步，做好飲食控制，但沒運動就沒肌肉，所以現在腿更細」，至於頒獎典禮當天是否會帶幸運小物？她說：「我是不迷信的人！」