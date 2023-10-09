葉秉桓在MV裡戴著羊頭面具。（首符娛樂提供）

葉秉桓新歌〈謊言世界〉MV邀請高慧君、謝翔雅、于卉喬參與演出。MV劇情從一個家庭中3個不同身份的女性角度出發，隨著歌曲逐漸推理出故事真相。葉秉桓表示，準金鐘視后高慧君的眼神超入戲，加上特效妝髮，「我在片場不敢跟她多聊天」，又說：「導演安排我戴著羊頭面具，配合燈光看起來有點像驚悚片裡的角色。」直呼很像在拍奇幻驚悚片。

于卉喬（喬喬）繼魏德聖新片《BIG》後，首度以青少年之姿挑戰出演音樂錄影帶。喬喬興奮表示：「這次的角色故事內心戲比較多，我還在揣摩，在現場大家跟我分享很多，特別是翔雅姐姐，非常感謝她的指導！」謝翔雅則在MV中大展舞技，葉秉桓驚艷表示：「沒想到她的舞姿那麼美，而且跟旋律搭配起來天衣無縫！」

葉秉桓睽違7年發片，《粉紅與灰》實體專輯預購即獲得博客來音樂館和華語館的即時榜雙料冠軍，他噴淚直呼：「謝謝粉絲。」感性表示：「雖然實體專輯已經不流行了，但我還是想花好幾倍錢打造實體，希望讓粉絲感受到音樂的溫度。」除了賣力宣傳新專輯，他也緊鑼密鼓準備這個月28日在隱世餐酒館舉辦的個人專場音樂會：「轉音魔王應該hold得住大場面吧？」歡迎粉絲到現場監督他。