歌手范范（范瑋琪）先前口罩事件引發爭議，去年才逐步復出，今年原本計畫9月在台北流行音樂中心開唱，卻因老公「黑人」陳建州捲入性騷擾疑雲因此取消演唱會，演藝事業一波三折，而今(7)日正好是她出道23周年，也是她的母親75歲生日，稍早她貼出母親躺在病床上的照片，感性寫下：「我愛妳媽媽，加油，我會一直陪著妳。」

范瑋琪今年遇到母親發病以及老公黑人捲入性侵醜聞，只能先取消自己的演唱會，她在社群平台寫下，母親在今年六月時動了一個大手術，還好發現即時撿回一命，「媽媽被類風濕關節炎和糖尿病折磨了多年，最喜歡滑手機的她也因為關節變形不能再使用手機了。」

范瑋琪直言自己若沒有媽媽這些年的陪伴和鞭策，自己不可能有動力走到現在，「希望媽媽的身體能快快康復，也希望媽媽的疼痛感降到最低，我每天為媽媽禱告，聖經上說：才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。媽媽就是我們家的珍珠，我愛妳媽媽，加油，我會一直陪著妳。」

貼文曝光後，許多網友紛紛湧入貼文為她加油打氣：「我不是基督徒，但我從心底希望范媽媽能康復，平平安安」、「為范媽媽祈禱」、「加油喔！你也要好好照顧自己的身體。」