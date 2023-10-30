大陸一名母親經常對年僅6歲的親生兒子周周（化名）拳打腳踢，更幾次推他下樓、逼迫吃下大便等方式進行虐待，雖相關部門教育曾數度對其進行訓誡，但該名母親依然故我。日前，母親再對周周進行傷害時，卻意外導致他在短期內雙側足踝部凍傷壞死，慘遭截肢。周周歷經生母虐待長達一年時間裡，卻仍舊惦記母親，甚至解釋，「媽媽只是病了，你們不用擔心，她很快就可以好起來。」

綜合陸媒報導指出，周周母親曉雲（化名）自2022年2月至今年1月初期間，曾多次打罵、挨餓、推下樓梯、在外淋雨、逼迫吃屎等方式數番對孩子進行虐待。去年5月，幼兒園老師察覺周周身上多處傷痕，並將此情況通報相關部門。儘管母親曉雲已接受訓誡但不思悔改，仍對周周肆意虐待，更導致孩子其雙側足踝凍傷壞死而截肢。

今年1月，案經周周父親至外地趕回後報警處理，曉雲則因涉嫌虐待罪遭南通市通州區公安局刑事拘留。根據法醫診斷書鑒定，周周甚至雙眼患有神經病變、雙小腿缺失，、精神方面患上癲癇，小小年級卻被迫歷經如此劫難，令人心疼不已。

本月12日開庭審理時，曉雲向法官淚訴稱「十分後悔」；周周即便受盡苦楚，但仍為母親罪行解釋稱是因為生病，所以才對他做出那樣的舉動，還懂事強調，「媽媽現在在接受治療，治好病就會回來了。」