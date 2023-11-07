張若凡重近來參與索尼音樂30週年特別企劃「經典翻唱活動」，新詮釋經典情歌〈那些年〉，這首歌是電影《那些年，我們一起追的女孩》的主題曲，由導演九把刀作詞、木村充利作曲、OST天王胡夏演唱。這部電影於2011年推出後，掀起青春校園愛情故事風潮，集體陷入追求國民初戀熱潮，當時電影在台灣的總票房超過四億元，甚至紅到海外，日本更在2018年翻拍成日版。

主題曲〈那些年〉同樣紅遍大街小巷，成為華語樂壇中青春經典中的指標，發行至今更在全球數位平台創下近19億點擊量！此次由張若凡全新翻唱的版本，製作團隊為了更凸顯歌曲的「經典」，決定回歸音樂最初，以「Band Live Session」進行錄音。

這也是索尼30「經典翻唱活動」中唯一使用這種方式呈現的歌曲，非常考驗歌手的唱功，張若凡展現超強實力，完美呈現新版的〈那些年〉。2023版〈那些年〉透過張若凡的重新詮釋，不僅喚起聽眾12年前的熟悉回憶，並帶來耳目一新的音樂感受。