近日肯亞財政部長透露，埃及因美元儲備幾乎見底，計畫與肯亞商議透過「以物易物」的方式來購買肯亞茶葉，以解決無美元可付貨款的窘境。

埃及「金字塔報」（Al Ahram） 報導，肯亞財政部長敦古（Njuguna Ndung’u）本月6日在首都奈洛比（Nairobi）出席公開活動時提到，埃及駐肯亞大使埃爾登（Wael Nasr El-Den）告知現在埃及美元短缺，原本要從肯亞出口到埃及的茶葉，因肯亞出口商遲遲收不到埃及的貨款無法出貨而堆在肯亞港口。因此埃及提出，希望肯亞能考慮使用埃及生產的產品來交換茶葉。

一杯加上三湯匙白糖與紅茶粉一起沉底的熱紅茶，是埃及一般民眾不可或缺的日常飲料。廣受台灣前往埃及觀光遊客歡迎，開羅銷售第一的本地人氣紅茶品牌Arosa（台灣遊客暱稱為「新娘紅茶」），其紅茶粉的原產地即是來自肯亞。

金字塔報報導，埃及是肯亞第二大的茶葉購買國，僅次於巴基斯坦。但根據肯亞茶葉局的數據，2023年前8個月，肯亞茶葉對埃及市場的出口量已下降了23%。

報導指出，埃及目前正經歷多年來最嚴重的外匯危機。根據埃及中央銀行（CBE）公布的統計數字顯示，埃及在2023年9月的外匯存底為349.7億美元。因此埃及現在的目標是在面臨嚴重的外匯短缺危機時，儘量減少對美元儲備的依賴。

埃及人口總數已破1.1億，是北非中東地區（MENA）最大的消費市場，因此儘管有美元短缺現象，但為了進口糧食和燃料供應內需，仍面臨不斷增長的美元需求，且還須償還2024年6月到期的20億美元債券。

埃鎊兌美元匯率自2022年3月以來已整整貶值一倍，目前為30.9埃鎊兌1美元。由於埃及現行採用固定匯率，且民眾無法在一般銀行自由換匯，黑市換匯交易匯率已達到47.6:1。

國際信用評等公司「惠譽國際」（Fitch Ratings） 日前才就外部融資風險增加、宏觀經濟穩定和政府債務升高等因素，將埃及「長期外幣發行人違約評等」（IDR）從「B」下調為「B-」（但展望穩定）。且提供經濟分析和大宗商品價格預測的全球供應商 FocusEconomics 在9月時也預測，埃鎊預計到 2023 年年底會再跌至 34.69 埃鎊兌1美元。

埃及作為四大文明古國之一，早在數千年前的古王朝時期，即已開始了以物易物的貿易活動。雖然現代社會早已習慣透過貨幣制度來串起全世界的國際貿易活動，但在遇上美元嚴重短缺的燃眉之急，也不得不重拾祖先智慧，在茶葉貿易中採用以物易物貿易制度，以應對當前充滿挑戰的經濟環境，滿足茶葉內需，並緩解美元儲備的壓力。