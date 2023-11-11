一名網友好奇詢問，他和朋友一起租房子住，近日發現朋友洗完衣服不會把洗衣機的蓋子關上，但他卻習慣洗完就關，因此很好奇哪一個才是正確的做法，貼文引起網友討論，兩派人吵翻，一名過來人分享，過去他一洗完衣服就會關蓋子，沒想到洗衣機就這樣發霉了，而廠商清理完以後告訴他不要洗完就關蓋子，應該讓洗衣機保持通風。

一名網友近日在PTT上發文說，他和朋友一起在台北合租家庭式公寓，近日他偶然發現，朋友每次用完洗衣機以後，都不會把洗衣機的蓋子關起來，但他每次用完一定會關上，因為害怕髒東西或是灰塵會跑進去，到底那一個是正確的？

貼文引起網友討論，兩派人爭論不休，部分網友認為洗完一定要打開，否則洗衣機可能會發霉、發臭；但有網友認為，使用完洗衣機以後應該關起來，以免髒東西跑到洗衣機裡面；也有人說應該先打開通風一陣子，乾了以後就關上。

另有網友分享自身經驗說，他以前洗完衣服就會把蓋子關上，結果他的洗衣機就發霉了，只好找師傅來清，後來弄乾淨以後，洗衣機的廠商告訴他，洗完衣服以後，最好不要馬上關蓋子，應該讓它保持通風一陣子，乾了以後再關。