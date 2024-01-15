民主進步黨前主席施明德於今（15）日與世長辭，享壽83歲，民主進步黨發言人張志豪表示，對於施前主席的辭世，民主進步黨全黨深表最沈痛的哀悼與不捨，並對施前主席為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。賴清德主席第一時間已向家屬表達慰問，並請許立明秘書長全力協助辦理後事。

張志豪表示，施前主席是一位民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家，1979年美麗島事件總指揮。從黨外時期，就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，或身陷囹圄，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起，對台灣民主深化付出行動，也做出諸多貢獻。

張志豪表示，施前主席終其一生為台灣民主及人權奮鬥，為自由打拚。即使他的身體離我們而去，但相信施前主席的精神，會被台灣人民所懷念，相信他會和我們同在，繼續守護台灣。為此民進黨再次表達感念，感謝施前主席一生為台灣所做的犧牲貢獻，民進黨將承繼他堅定民主自由的信念和精神，為民主台灣的未來繼續打拚。