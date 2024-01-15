我太平洋邦交國諾魯宣布與台灣斷交，並與中國大陸復交。淡江大學榮譽教授趙春山認為，此舉算是「輕擊」而非「重磅」，中共未來會在經濟和國際空間的兩個戰線上對台施壓。（本報資料照片）

2024年台灣總統大選結束後的第一個工作日，我太平洋邦交國諾魯宣布與台灣斷交，並與中國大陸復交，引發震撼。學者分析，大陸此舉尚屬「輕擊」，安撫其國內強硬派的同時，也對總統當選人賴清德的兩岸關係表態進行施壓；在台灣新總統就職前，北京會在經濟和國際空間的兩個戰線上持續對台施壓。

諾魯15日中午宣布與我斷交消息，台大政治系教授張登及向本報表示，諾魯選在台灣上班日的第一天宣布與我斷交，可見並非突然安排，而大陸跟諾魯復交，可能本來就已在中共與南太島國會談互動時進行，絕非民進黨總統候選人賴清德確定當選之後臨時做的安排。

張登及認為，選擇此時公布消息，或許是大陸對台灣選舉結果及對總統當選人的談話不盡滿意，意在對新政府的各項政策跟兩岸關係的表態進行施壓。若北京早就安排好，則在賴清德於5月20日宣布就職前，是否還會有較大的邦交國（譬如中南美洲等）發生「異動」，尚待觀察。

淡江大學榮譽教授趙春山則認為，大陸與諾魯復交，對台灣算是「輕擊」而非「重磅」，是對公開主張台獨的賴清德當選做出反應，以安撫大陸內部不滿北京對台政策的強硬派。他預料，中共未來會在經濟和國際空間的兩個戰線上對台施壓，但中美之間都有需要風險控管，故不至於發生軍事衝突。

而在諾魯宣布與我斷交前，趙春山15日在電台節目即指出，大陸選前就表示，擬對台中止ECFA早收清單內紡織、機械、汽車零配件的關稅減讓，未來或繼續「切香腸」公布對台貿易壁壘調查項目；不排除大陸對台加大軍事震懾力度；外交上再挖我邦交國，台灣國際參與更受阻，影響將超過蔡英文時期。