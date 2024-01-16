台灣大選結果揭曉後，傾向台獨的民進黨連續3次贏得執政權，全球也更加擔憂中美可能因台灣問題而爆發衝突。外媒分析稱，由於台灣在全球半導體工業的重要地位，一旦中美在台海爆發衝突，第一年就會使中國經濟下滑近20%，全球GDP將縮水約10兆美元，其影響幾乎是2020年新冠疫情影響的2倍。如果美國實施更嚴厲的制裁，影響還會進一步擴大。

據《華爾街日報》報導，民進黨以40%左右的得票率勝選，意味著近期可能出現更多令人不安的新聞熱點。就像2022年時任美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後中共進行的「封島」演習，北京未來可能祭出更多壓制台灣的措施。台灣及其盟友擁有經濟籌碼制衡中國，北京也不得不有所顧忌。

報導表示，對台灣的大選結果，中國官方的強烈反應在意料之中，但相對來說仍比較克制，市場的反應也較為平靜。外界認為選後的台海情勢有2個懸而未決的問題：1.新一屆民進黨政府是否會採取行動嘗試與中國接觸？2.最近經歷大換血的中國軍隊真實情況仍是未知數。

不過，但有些經濟上情況是非常清楚的，例如中國的晶片進口有近40%依賴台灣，全球幾乎所有應用於AI等領域的頂級邏輯晶片和大約60%的晶片產品都是台灣生產的。有人把晶片比作新的石油，打亂晶片供應無疑是毀滅性的，而中國恰恰又是全球最大的晶片進口國。台灣的尖端晶片廠依賴美國、歐洲和日本的設備，這意味著即使中共佔領這些工廠，它們也會很快失去價值。

報導引述Bloomberg Economics最近一項分析表示，如果中美因台灣爆發衝突，台灣的貿易將被完全切斷，美國的盟友與中國之間的關稅會飆升至50%，僅第一年中國經濟會下滑近20%，球GDP縮水約10兆美元，約占10%，也幾乎是2020年新冠疫情影響的兩倍。如果西方實施更嚴厲的貿易或金融限制，其影響可能被進一步放大，這還未算入各方付出的生命和財產代價。

報導認為，選擇軍事行動等於是為了一個極不明確的前景而拿經濟命運做豪賭，其後果甚至可能威脅到共產黨的存亡，未來中共仍有可能這麼做，但如果只是對台灣大選結果做出機械式的反應，就沒有什麼實際意義。

更重要的是，許多推動台灣在經濟和政治上與中國大陸「脫鉤」的力量都來源於外部，例如中國不斷膨脹的民族主義情緒，美國的高科技管制武器化，以及跨國企業將投資轉移出中國的「去風險」策略等等。

報導最後說，台灣在這次大選之前，於全球經濟中佔據著不穩定但總體上不可替代的地位，選後的情況依然如此。未來供應鏈可能會有變化，但目前台灣晶片產業的中心地位會受到一定程度的保護，即便要維持這種地位仍令人焦慮不安。賴清德在勝選演講中強調，台灣晶片行業是全球共同資產，希望中國一同珍惜，而這也正是全球其他地區希望看到的。