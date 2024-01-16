台北市議會財建委員會今審查台北市市場處的相關預算，與會議員發現台北市四大公司的年股息紅利僅回饋1173.3萬元，但卻要補助相關的設備維護費用約3億元，質疑投資的費用與回饋數額比例不符，批把市府當財神爺，盼落實財政自主，為此多項預算案都遭暫擱；市場處長陳庭輝指出，後續會與相關公司協商攤回計畫，並要求其向中央爭取經費。

市場處針對預算案做出的報告中提到，四大公司的投資股息紅利為1173萬3000元，基本四大公司稅後淨利在扣除負債、成本費用後，剩餘的部分才會依比例分配給股東，另外批發市場管管理費用則編列3億1044萬5000元，其中包含家禽批發市場的藥物殘留檢測設備、冷凍庫更新；北農的農產藥物殘留檢測設備；花卉推廣計畫、花卉公司冷凍系統等，另外還有例行性的582萬元補助。

為此，國民黨台北市議員秦慧珠質疑北市府所投入的費用與收回的錢不成比例，先前光是第一果菜市場的改建經費即高達160億元，如今又再補助3億多，若是有營利「為何四大公司不自己付錢」，通通都補助「難道北市府是財神嗎？」。

由於多數議員皆認為公司應財政自主，相關維護費用不應都由北市府承擔，因此對於預算案中的相關補助費用府會沒有共識，最終財建委員會決議補助部分的預算暫擱。

市場處長陳庭輝表示，在營業設備的部分，本次第一漁果市場編列27.94億元，其中漁產公司占12億元，北農則占15億元，由於北市府占北農股份22.76％，因次負擔的費用約為3億元，這次僅編列預先施作的工程費用2.6億元。

他強調，雖然市府已出資自身合乎股權比例的費用，但北市府除了股東身分，還有政府身分，無法坐視拍賣系統、輸送帶等相關營運設施只做不到一半，若沒有這些系統將導致批發市場無法營運，進而使市面上民生用品的供銷發生問題，因此才先編足額經費，除市府部分以外的其餘費用先代墊，後續將與北農、漁產公司協調攤還計畫，同時也請2公司向中央爭取相關補助。