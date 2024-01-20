台中昇揚基金關懷協會連續2年送來年菜，20日在苗栗家扶中心捐贈。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心為了讓家扶弱勢孩子也能夠過個好年，向各界募集904套年菜，送給904個弱勢家庭，其中台中昇揚基金關懷協會熱心公益不遺餘力，連續2年送來年菜的祝福，今年，協會成員陳佳毅更加碼捐贈每戶扶助家庭2公斤白米，讓弱勢家庭能夠和其它家庭一樣享用溫馨的年夜飯。

苗栗家扶中心表示，去年農曆年前，來自台中市的昇揚基金關懷協會首度捐贈美味年菜，苗栗家扶家庭滿心歡喜享受美味年菜，其中來自後龍的小瑞在領到年菜後，跟媽媽說：「媽媽，年菜是什麼啊，我們家以前好像都沒有？」。小瑞媽媽離婚後，獨自帶著三名年幼的孩子跟著行動不便的外婆住在一起，最小的妹妹才幼兒園中班，家裡的孩子都有發展遲緩，媽媽不得不放下家庭工作，全心全力地照顧孩子們，一家五口只能依靠政府及家扶中心的幫忙才能勉強度日，在過年前能夠享受著美味豐盛的年菜，對小瑞一家人來說真是彌足珍貴的幸福。

今年這群有愛的叔叔阿姨們仍然心繫著家扶的孩子們，特別安排於20日上午捐出904套五菜一湯的豐盛年菜，並將於1月31日透過貨運方式送給全體扶助家庭，祝福18鄉鎮所有家扶家庭都能安心過好年。

昇揚基金關懷協會熱心公益不遺餘力，致力關懷弱勢，連續兩年因看見苗栗偏鄉孩子們的需求，不辭路遠送來年菜的祝福，今年，協會會兄陳佳毅更加碼捐贈每戶扶助家庭2公斤白米，實踐協會「一個人的力量很微薄、一群人的力量很強大」的精神，家扶家庭滿懷感恩與感動，開心過龍年。

昇揚基金關懷協會理事長吳永富20日帶領20餘位熱心會員，特別從台中前來苗栗家扶傳遞溫暖，吳理事長表示，「有感於苗栗縣資源相對匱乏，自去年開始，連續第二年號召協會會員一起投入募集年菜，期盼苗栗家扶孩子們能感受到有一群默默關心與支持他們的叔叔阿姨們。」

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，來自台中的昇揚基金關懷協會，持續看見我們苗栗縣的需求，而且今年還增加年菜捐贈數量來到904套，包括「嫩筍燉蹄膀」、「花膠燉雞湯」、「蜜香燒軟排」、「碧綠雙脆」、「紹興醉蝦」、「香菇造型包子」，如此五菜一湯的年菜組合，都是家扶家庭平時捨不得購買的高級佳餚，再次感謝昇揚基金關懷協會的善心。