性感女神熊熊（卓毓彤）昔日以「國光女神」形象打開知名度，之後活躍於各大綜藝，率真直爽性格加上火辣身材，令她相當受觀眾喜愛。熊熊去（2023）年閃婚7年前舊愛，隨後又公開懷孕喜訊，獲得各界祝福；最近熊熊透露下個月要生產，曬出挺9月巨肚的美照，原本就很有料的身材又升級辣到不行。

熊熊今（20日）在Instagram釋出一段僅穿著內衣褲的影片，畫面中她挺著孕肚公告自己下個月就要生了的消息，但她突然記不清自己懷孕8個月還9個月，傻笑自嘲是「記憶錯亂的孕婦」；無論是影片中或熊熊的文案，都能看出她非常期待女兒的到來。

令大多數人震驚的是，即將「卸貨」的熊熊體態超不科學，她明明懷胎9個月但四肢比普通女生還纖細，臉蛋更是沒有孕婦感，不過，熊熊本來就超有料的上圍，因為懷孕的關係看似又升級了，視覺上快撐爆運動內衣；網友見到熊熊體態都紛紛驚呼，「不看肚子真的不相信妳懷孕」、「孕婦怎麼這麼辣」、「懷孕還是一樣美，最喜歡妳笑起來的樣子」。

其實熊熊踏入演藝圈後有起有落，但她不畏異樣眼光重新出發獲得不少網友認可，演藝事業也越來越順遂；慶幸的是，熊熊感情上也找到對的人開花結果，讓粉絲都很替她高興。