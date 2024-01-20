寒假到來，又是學生們一年中最開心的時光之一，但或許是嗨過頭，打擾到別人不自知。19日一段多所高中生在藏壽司用餐的影片流出，但不知為何突然開始起鬨，大聲鼓譟拍手，讓其他顧客相當受不了，影片曝光網友大罵「猴子出來囉」。

網友在Dcard發文「高中生休業式後在藏壽司大吵大鬧」，貼出一段threads的短片，片中有多所高中的學生在藏壽司用餐，明明應該互相不認識，卻不知為何突然開始起鬨，有人開始大叫，有人狂鼓掌，還有女同學振起雙臂高揮，讓現場頓時吵雜不已。

5所不同學校高中生在藏壽司用餐，彼此不認識卻突然一同起鬨還上傳到threads，讓網友大罵「猴子出籠」。(圖／Dcard)

原PO感嘆，學生們完全不尊重其他員工和客人，都快成年了卻還在餐廳大吼大叫，超級沒素質，也心疼壽司店員工。

有網友緩頰：「一生中也就這麼一次，是我的話可以忍啦」、「可以理解修業式很興奮，事後如果有跟全場道歉就還好」，但更多人砲轟：「要HIGH去KTV沒人會管，這邊是公眾餐廳耶」、「壽司店是讓你這樣吵鬧的地方嗎」、「笑死，寒假到了，猴子也出來了」、「我在現場，真的超級吵，根本沒辦法好好吃飯」、「好丟臉，現在學生到底怎麼了」、「如果不是包場的話就沒什麼好說了」、「店員臉已經很臭了，他們還繼續吵」、「我在旁邊店家工作，這群學生11點開門就來了，超級吵，還全部坐在地上，讓大家脾氣都很暴躁」、「今天台中藏壽司也很吵，每桌輪流拍手，店員也不知道怎麼制止」。