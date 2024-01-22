台南佛光山南台別院日前舉辦「VegRun健走暨公益吉祥米捐贈」活動，邀請市民參與健走，並由南台別院捐贈吉祥米給弱勢。本次活動吸引700位市民參與，南台別院共捐贈7000包吉祥米予台南七區弱勢民眾。

台南佛光山南台別院日前舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐糧：VegRun健走暨公益吉祥米捐贈」活動，吸引700市民參與，並捐贈出7000包吉祥米。南台別院邀請台南市長黃偉哲前往現場代表受贈。黃偉哲表示，本次南台別院所捐贈的吉祥米讓七區弱勢朋友可以過個好年，佛光山的愛心讓台南成為充滿溫暖的城市。

市長黃偉哲出席佛光山捐米活動(圖片來源：台南市政府提供)

佛光山公益捐米活動現場聚集700名市民參與，並邀來南台青年團蔡昇佑偕10位佛光青年，搭配由台南歌手大支及謝銘祐聯手打造的台南400主題曲「慢慢變台南」，帶動民眾一同跳舞，同時也與民眾一同健走，並將南台別院所準備的7000包米轉交予台南市政府。

佛光山台南區總住持滿舟法師表示，吃素即是做好事。滿舟法師邀請民眾鼓勵身邊的家人朋友，減少肉類的低碳飲食，一同為後代子孫留一個乾淨健康的地球。

佛光山南台別院表示，本次活動不僅落實聯合國環保與生態平衡行動、關注地球暖化問題及永續發展，健走活動亦配合台南400，路線由南台別院前往國家級古蹟-安平古堡，讓民眾健身做公益的同時也能一覽熱蘭遮城的風貌。