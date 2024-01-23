民進黨主席、總統當選人賴清德近日宣布新一波黨內人士，不分區及區域立委落選人王義川、吳崢分別接任政策會執行長及新聞部主任，外界也關注賴在選後改革民進黨的方向。對此，前立委郭正亮表示，賴任命的人事都是獨派，沒有處理台獨黨綱的意思，但諾魯斷交後賴知道美國和中國大陸都在看他，接下來是要選舉的美國國會議員接連訪台，屆時他們的反中調子會拉很高，就看賴清德見面時怎麼回應。

賴清德以40%的得票率當選，成為少數總統，近期宣布選後的新一波黨職人事異動，不分區立委落選人王義川接任政策會執行長，立委落選人吳崢接任新聞部主任兼黨發言人，賴競總發言人戴瑋姍也轉任黨發言人。而此前選戰期間，曾有美國學者發表文章，認為賴清德應該凍結台獨黨綱，外界也關注新的黨內人事異動，是否代表賴清德將對民進黨的方向做出改造。

對此，郭正亮23日在政論節目《少康戰情室》表示，這只是一波人事任命，基本上沒有改造，看賴清德的樣子，怎麼可能會處理台獨黨綱？如果賴要處理台獨黨綱，現在就會開始做醞釀，但完全看不出來。

郭正亮分析，「他現在比較低調，因為在諾魯斷交之後，他大概知道美國跟中國都在看他」，賴清德現在應該有在跟一些人討論，但還不便講。

但郭正亮指出，接下來會是美國的國會議員一波一波要訪台，賴清德一定要見面，到時候賴又會講一些話，來訪的美國國會議員也會講話，他們自己也在選舉，所以講話的反中調子會拉的蠻高，就看賴清德要怎麼回應。