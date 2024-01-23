大陸安徽蕪湖車站內一對小情侶因錯過列車與檢票員發生爭執，檢票員表示：「你們談戀愛在位置上不走，憑什麼等你來。」女子責罵檢票員：「不想干就滾。」目擊者表示，小情侶在座椅上膩歪，結果車次停止檢票了。事後這段影片也在網路上瘋傳，網友則對此十分傻眼。

綜合陸媒報導，此事發生在18日的安徽蕪湖車站，一對小情侶正在座椅上卿卿我我，兩人沉浸在親密時光的同時，因此錯過了列車的檢票時間，當他們意識到時，檢票已經結束，列車即將發車。

女方因此情緒激動，與檢票員發生了激烈的爭執，還責怪檢票員不盡責，甚至情緒激動的大喊「不想干就滾！」試圖爭取重新檢票的機會。然而，檢票員堅持規定，表示無法為這對情侶破例。

影片一出，便引起熱議，網友紛紛留言表示，「希望他倆一輩子都在一起。這樣就其他人就不會遭殃了」、「這種人很多啊，明明是自己的問題非得怪別人，被慣出來的毛病」、「你父母看到生這麼閨女還能出門嗎？臉都丟光了！」、「幸好候車廳沒有床，不然還得照顧孕婦」、「這下有的是時間親熱了，女方還著啥急」、「不想上車就滾」、「你倆去開房間得了，坐啥車。」、「不想干就滾蛋？他們以為自己是誰？」。