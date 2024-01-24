陸航空山東艦開展多科目常態化軍事訓練。（大陸人民海軍微信公號）

大陸共軍「人民海軍」微信公號24日發布視訊，大陸第二艘航空母艦山東號近日完成一系列訓練任務。靠泊碼頭期間，開展了多科目常態化軍事訓練。

消息稱，及時撲滅艙內起火，是艦艇損害管制中保持艦艇生命力，確保作戰能力的重要任務之一。

在損管消防演練現場，消防服、水槍、溫度檢測儀，官兵全副武裝，趕赴發生「火災」的艙室。濃煙中克服視線受阻、艙內空間狹小等困難，確認起火原因、針對性撲滅、排煙等連貫作業，快速完成滅火任務。

山東艦陳曉說道：「這次訓練開展的時間隨機，地點也隨機，更加貼近實戰化，我們將進一步進行復盤總結，梳理短板弱項，為航母履行使命任務做好安全保障。」

在艦島飛行計畫調度室內，模擬艦載機收放的調度協同配合演練正在進行。等比例縮小的山東艦飛行甲板平面圖配合多種飛機模型和代表飛機不同狀態的小零件，輔助指揮員綜合甲板、機庫等多個戰位人員通報的資訊，指導調度狹小的航母甲板上數十架戰機在短時間內完成起降、維護、掛彈、加油等作業。

山東艦桂周說道：「2024年，我們強化航空保障應急處置等科目訓練，有計畫地開展實戰演訓，探尋航母戰鬥力新的增長點，確保圓滿完成黨和人民賦予的各項使命任務。」