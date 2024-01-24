新竹市政府23日發布人事異動，民進黨市議員陳建名質疑，新任工務處長陳明錚是工程顧問公司董事，應出清股權，否則違反利益迴避原則；新竹市長高虹安24日回應，新任工務處長目前未任職於任何1家民間公司，也未持有股權等，呼籲議員質疑要提出具體證據，而非含沙射影抹黑。

新竹市政府23日公布多位人事異動，而民進黨市議員陳建名質疑，新任工務處長陳明錚實質上是工程顧問公司董事，也擁有全部股權是實際負責人，擔任公職需辭掉民間的工作並出清股權，否則將違反利益迴避原則。

新竹市長高虹安說，在面談新任工務處長之前，就已經檢視過，他目前未任職於任何1家民間公司，同時也未持有股份、股權等，呼籲議員質疑要提出具體證據，而非含沙射影抹黑別人。

高虹安指出，不管是來自民間、公家單位，任何人進到政務官職務，就必須遵循公職人員相關法令規定，新任工務處長在進到新竹市政府之前，就已經沒有在民間單位任職，也未持有任何公司的股份。

此外，高虹安也說，市府也查過，新任工務處長也沒有承攬過新竹市或新竹縣的工程標案，所以也沒有所謂利益衝突的問題，甚至他過去參與的標案，很多也是在民進黨執政的縣市，她認為有時過度解讀，對於專業人才而言並不公平，她也保證一切都是依法依規，人選部分在事前都有查核確認。

至於人事異動是否會影響新竹棒球場改善？高虹安則表示，棒球場整建的部分，後續會盡快跟大家做比較詳細報告，她強調，新竹市府包括教育處、工務處在過程中持續不停推進改善，後續處理情形也很快會向外界報告。