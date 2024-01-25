大陸黃金協會最新統計資料顯示，2023年，大陸國內原料黃金產量為375.155噸，同比增長0.84％，其中，黃金礦產金完成297.258噸，有色副產金完成77.897噸。另外，2023年進口原料產金144.134噸，同比增長14.59％，總計大陸全國共生產黃金519.289噸，同比增長4.31％。

新浪財經報導，大陸黃金礦產金主要產於大型黃金企業（集團）。據統計，2023年大陸大型黃金企業（集團）境內礦山礦產金產量為142.323噸，占全大陸礦產金的47.88％。其中，紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量60.378噸，同比增長18.28％。

報導稱，2023年，大陸黃金行業進一步實施新一輪找礦突破戰略行動，穩步推進黃金礦產資源安全保障體系建設，通過探礦增儲切實端牢資源飯碗，以資源並購等途徑加快增儲上產。

報導稱，其中，山東省在新一輪找礦突破戰略行動中取得探礦增儲上的重大突破，山東萊州西嶺金礦成為大陸發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。經初步認定，西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸。

而山東黃金、紫金礦業、山東招金等企業積極布局優質資源，通過併購、競標等方式對甘肅西和大橋金礦、西藏朱諾銅礦和甘肅敦煌北山金礦等多項金、銅礦項目進行資源整合。

中國黃金積極打造原創技術「策源地」，所掌握的生物氧化提金、原礦焙燒提金、99999高純金精煉等多項關鍵核心技術已達到國際領先水準，其中生物冶金和尾礦資源化兩項成果獲第二十四屆中國專利優秀獎。