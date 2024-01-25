新北地檢署指揮法務部廉政署偵辦新北公務員勾結殯葬業者案，今（25）日再帶8名消防員到案。（柯毓庭攝）

新北地檢署指揮法務部廉政署偵辦新北公務員勾結殯葬業者案，今（25）日再帶8名消防員到案。（柯毓庭攝）

新北地檢署指揮法務部廉政署偵辦新北公務員勾結殯葬業者案，今（25）日再帶8名消防員到案。（柯毓庭攝）

新北地檢署指揮法務部廉政署偵辦新北公務員勾結殯葬業者案，今（25）日再帶8名消防員到案。（柯毓庭攝）

新北市多名公務員涉勾結殯葬業者，提供殯葬業家中發生重大事故致現場失去呼吸心跳（即OHCA）或是明顯死亡的民眾住址與姓名，讓殯葬業者搶生意。新北地檢署今（25）日為本案指揮法務部廉政署發動第3波搜索，帶回8名涉案消防員，晚間陸續移送新北地檢署複訊，其中一名消防員向鏡頭輕聲道歉「對不起」，全案朝貪汙治罪條例偵辦中。

檢廉調查，鄭姓、陳姓等殯葬業者為搶生意與警察與消防合作，由任職於勤務指揮中心的警察或消防在接獲民眾報案後，篩選出患者OHCA或是明顯死亡的案件，將這些報案的案件民眾地址與姓名洩露給殯葬業者，由殯葬業者趕往現場搶生意。

檢廉針對此案分別於上月針對3名涉案警察發動兩次搜索，今天再從查扣證物發現新北市消防局也有消防員涉案，本月25日兵分十路搜索第二大隊隊本部、新莊分隊、泰山分隊以及被告住所等處，帶回張姓等8名涉案消防員。

檢廉發現，這8名消防員與殯葬業者約好，若業者到場後成功接案，就以每案抽取5000元到1萬5000元不等的金額作為不法對價，稍早8名消防員陸續移送檢方複訊，其中一名消防員輕聲向鏡頭道歉「對不起」。

第二大隊副大隊長吳崇銘表示，有關同仁疑似洩漏個資案，今日下午消防局已召開考績委員會，相關人員已調離原職與原單位，靜候調查。消防局將秉持毋枉毋縱原則，全力配合檢調調查。