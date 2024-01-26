南韓掀起吃「油炸環保牙籤」的風潮。

牙籤居然能吃？最近在南韓社群平台掀起一波吃「油炸環保牙籤」的風潮，根據《朝鮮日報》報導，大約7年前首次出現YouTuber實驗吃炸牙籤的影片，近年逐漸在韓國MZ世代（1980年代初至2000年代初出生者）間蔚為風潮。不過專家警告，牙籤並非食品，建議大眾不要盲目模仿。

綜合路透社、《朝鮮日報》報導，不少南韓網友在TikTok和Instagram上分享「油炸環保牙籤」的過程，只見拍攝者將一大把綠色環保牙籤丟進油鍋，沒多久牙籤開始膨脹捲曲，從外觀看來就像是小型炸油條。有些人把炸好後的「炸物」直接食用，或是淋上奶酪或辣醬調味。

炸牙籤也成為電視節目的熱門話題。知名喜劇演員兼主持人洪允和就在節目中分享自己的心得：「我最近炸了環保牙籤來吃，非常好吃，我吃了一大盒。」她還建議其他演員「也在家裡試試」。

홍윤화, 하다하다 "녹말 이쑤시개 튀김 맛있어…한 통 다 먹어" (맛녀석)https://t.co/CDjRFwRLdB — 신물개 (@arsh_syz9978) January 26, 2023

報導指出，環保牙籤主要由玉米澱粉或地瓜粉製成，添加可食用的綠色色素，成分雖然屬於「可食用」，但並非食品。南韓食品藥物安全部也透過社群媒體平台X（前推特）表示：「環保牙籤作為食品的安全性未被證實。請不要食用環保牙籤。」