Winny開心和海豹拍照。（凱特經紀提供）

Winny（左）跟老公在海邊幸福合影。（凱特經紀提供）

Winny 帶著2歲女兒去紐西蘭看綿羊。（凱特經紀提供）

Winny帶著女兒老公一起看世界。（凱特經紀提供）

熱愛旅行的知名背包客Winny曾揹著7公斤背包，走訪世界將近90多國、足跡遍佈7大洲，她時常在臉書粉絲頁「Winny一家愛旅遊」和IG分享各種好玩有趣的旅遊經驗及澳洲的生活。

一向給人陽光、正能量的Winny卻在懷第一胎時，出現產前憂鬱症的徵兆，原來習慣自由的她，害怕有了小孩會失去原有的生活。發現不對勁後，她勇敢尋求專業幫助，進行長達2年的心理諮商，重新檢視童年、認識自己，「以前做錯事都直接被打，現代的教育則是透過溝通，兩者差異很大，必須重新學習。當了媽以後才知道什麼是跟著小孩一起成長。」

今年一月Winny順利生下2寶，這次懷孕過程充滿喜悅，很享受當媽的感覺，「這是我第1胎錯過的，但孩子的成長只有一次，要放下過去，好好享受他們成長的當下。」有了孩子後，Winny和老公以往喜歡參加冒險的旅遊行程，但現在學會擁抱變數，就算1天只能跑1個景點，也感到知足。

Winny驕傲地說，大女兒現在不到2歲半，已經搭過18趟飛機其中還包含長程飛行，「小孩子雖然不一定記得，但我相信在旅行中他們所感受到的，都會成為他們成長的養分。」而她近期的旅遊計畫是想在年底一家4口花2個月的時間從北海道一路玩到九州，也希望這趟旅程的所見所聞，能成為她第３本中亞《絲路一帶》後的第４本書，啟發其他父母帶著年幼的孩子出遊。