日本東京灣今（28）日上午發生規模4.8地震，深度約80公里，包括東京都23個區域及鄰近的神奈川縣都感受到3至4級搖晃，日媒公開鬧區澀谷的畫面，影片顯示整座城市上下劇烈搖晃，這起地震並未引發海嘯，目前也尚未傳出災情。

根據日本氣象廳，這起地震發生在當地時間上午8時59分（台灣時間7時59分），震央位在東京灣，規模達4.8，震源深度為80公里，最大震度為4級，氣象廳未發布海嘯警報。

東京灣28日發生規模4.8地震。圖中紅色叉叉處為震央。（圖／擷取自日本氣象廳官網）

氣象廳指出，包括東京都中央區、港區、品川區、澀谷區、練馬區、葛飾區，以及神奈川縣橫濱多個區域都感受到4級震度，東京都其餘區域及橫濱、川崎等部分區域，以及千葉縣、埼玉縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣等都記錄到3級震度。

日本放送協會（NHK）報導，NHK位於東京澀谷區的廣播中心感受到一陣「從下方往上推」的短暫震動，NHK在澀谷架設的攝影畫面也顯示，整座城市上下劇烈搖晃。

日本警視廳及東京消防局均表示，目前尚未收到災情通報。

發生地震後，東京都電車均照常運作。