曾被稱為四海幫前海雲堂榮譽堂主楊姓男子，曾因涉嫌向代理王建民簽名球球商暴力討債，遭台北市警方送辦，昨（28）日深夜酒後前往一間餐廳借廁所時與李姓男子口角後遭毆打，警方獲報後到場，楊男已駕車離去，但路人指稱楊男疑似喝酒，警方立刻上前攔查，但楊男一開始拒絕配合，吹了三次才成功，酒測值高達1.01mg/l，詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，中山分局長春所員警28日23時39分接獲110報案稱在興安街116號1樓有一民眾受傷需警協助，趕赴現場了解時並未發現該民眾，經路邊民眾表示，該男已開車離去並指稱疑有酒駕情事，警方隨即攔查自小客車。

經盤查為有四海幫背景的楊姓男子，2009年還是海雲堂榮譽堂主，曾因涉嫌向代理王建民簽名球球商暴力討債，遭台北市警方送辦；楊下車後，在路邊大鬧，要求員警對他酒測要公平公正，並向員警嗆聲，而且與員警在現場胡鬧了半天，但卻因酒測不成功被要求重吹，甚至還憤怒大叫，「我已經吹3次了」，最後酒測值出爐為1.01mg/l。

但酒測後，楊男謊稱要上車拿手機後拒不下車，警方避免其有違法舉動，實施強制力將其拉下汽車，逮捕並告知其相關權利。

但員警發現楊男臉部有傷，經詢問後，楊男告知，他在興安街116號前遭一名男子毆打，經擴大調閱監視器畫面，發現毆打楊民之民眾為李姓男子，楊民在警詢筆錄表示李男提出傷害告訴，後續將通知李男到案說明並函送偵辦。

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