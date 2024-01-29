新北市淡水區29日清晨5時許發生逆倫凶殺案，31歲黃姓男子疑似不滿61歲的父親長期酗酒，竟以門簾將其勒斃，警方依殺人罪嫌移送，檢方複訊後向法院聲押獲准。

士林地院開庭審理後，認黃男因涉犯殺人罪，違反保護令等罪，犯罪嫌疑重大，且因涉犯重罪，有相當理由認被告有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押之必要，應予羈押。

警方表示，29日上午接獲凶嫌祖母報案，稱兒子遭孫子勒死，警方獲報後趕往現場，發現死者面部朝下，趴臥在兒子房間地面，脖子上還纏有門簾，已經明顯死亡，鑑識人員檢視現場，發現客廳有打鬥痕跡，死者除頸部纏繞門簾，手部亦有擦傷。

警方也立即出動警力圍捕嫌犯，最後在上午7時許，在淡水金色水岸和衷宮前將黃嫌逮補到案，經初步詢問，對犯行坦承不諱，警方訊後依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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