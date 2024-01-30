新北市淡水區1名31歲黃姓男子，昨(29日)清晨疑似不滿61歲的父親長期酗酒，竟以門簾將其勒斃，警方獲報後於上午7時許將黃男逮補到案，警方獲報後循線找人，發現黃男竟然還悠哉地在捷運站附近黃金海岸公園散步，馬上將他逮捕。據了解，這對父子經常爭吵，鄰居早已見怪不怪，且雙方都有申請保護令，且安排2人去上課，未料仍發生憾事。

黃男有毒品前科，平時以打零工維生，並與61歲爸爸及93歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，有時候甚至會往樓下丟東西，半夜時也會有敲打東西的聲音。

警方表示，案發後接獲凶嫌祖母報案，稱兒子遭孫子勒死，警方獲報後趕往現場，發現死者面部朝下，趴臥在兒子房間地面，脖子上還纏有門簾，已經明顯死亡，鑑識人員檢視現場，發現客廳有打鬥痕跡，死者除頸部纏繞門簾，手部亦有擦傷。

警方也立即出動警力圍捕嫌犯，最後在上午7時許，在淡水金色水岸和衷宮前將黃嫌逮補到案，經初步詢問，對犯行坦承不諱，警方訊後依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林地院開庭審理後，認黃男因涉犯殺人罪，違反保護令等罪，犯罪嫌疑重大，且因涉犯重罪，有相當理由認被告有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押之必要，應予羈押。

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