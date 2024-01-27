台中市警局第一分局公益派出所警員蔡文顯、鄭入嘉，上周六（20日）晚間8時許，接獲民眾報案指稱，有一名老婦在街頭迷失方向，無法自行返家，所幸在員警的協助下，順利將她平安護送返家。

據了解，吳姓老婦（85歲）當天吃完晚飯後，便從住處獨自外出散步，走到草悟道飯店附近時，因迷失方向就在飯店前徘徊，所幸飯店櫃台人員察覺，便將老婦先請入飯店大廳休息避寒，並通報警方請求協助。

警員蔡文顯、鄭入嘉到場後發現，吳姓老婦因年事已高，因而忘記回家的路，才會在飯店外徘徊不敢繼續往前，深怕會離住家越來越遠。

經警員查詢後，確認老婦的身分及住所地址後，便駕車護送老婦平安返回住處，警員蔡文顯還慷慨解囊，帶著老婦到超商買了牛奶及三明治充飢，侍奉老婦如自己的阿嬤一般，展現了警察鐵漢柔情的一面。

第一分局分局長鍾承志提醒，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利發現時可第一時間確認走失者身分，立即協助返家。

另外，農曆春節將近，台中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調義警、民防、義交、志工及守望相助隊等維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。