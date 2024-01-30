台東縣延平鄉武陵國小接待新北市中正國小與崇光中學營隊服務學生。（武陵國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣延平鄉武陵國小接待新北市中正國小與崇光中學營隊服務學生。（武陵國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣延平鄉武陵國小接待新北市中正國小與崇光中學營隊服務學生。（武陵國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣延平鄉武陵國小接待新北市中正國小與崇光中學營隊服務學生。（武陵國小提供／蔡旻妤台東傳真）

天氣冷颼颼，武陵部落暖呼呼，在寒流來襲的冷冷天氣日子，台東縣延平鄉武陵國小4至6年級30位小朋友，接待來自新北市新店區中正國小27位學伴和崇光中學的25位營隊服務學生，進行6天5夜的數位家族城鄉交流活動。

這是由中華數位人文關懷協會為平台，媒合都會小學和部落小學互為學伴，並以一所大學生或高中生為隊輔的組合，目的是讓都會區小朋友及大朋友和部落小朋友認識不同地區的生活樣態，有交流學習的機會，擇期部落小朋友再回訪都會小學，那時就住學伴家，由都會學伴全程招待食宿。

這6天5夜的課程，武陵國小精心安排了多樣的文化體驗，有傳統迎賓殺豬、小米播種祭、搭傳獵寮、唱八部合音、杵音、到農場認識傳統穀物小米、紅藜、稷、油芒、藍染、弓琴製作、射箭、搗米等等活動。

中正國小學生楊博鈞表示，這是他第1次參加營隊，每1樣體驗活動都很精彩，他都很喜歡，他一再強調，沒有最喜歡，每樣很喜歡！學生吳雨澘是第2次參加，去年是和南投仁愛鄉的小學交流，這幾天的體驗學習，她對八部合音和杵音最有興趣，對未來幾天的染布和傳統樂器弓琴製作也很期待。

武陵國小學生胡晟軍是第2次接待都會學伴，他覺得能認識不同地區的朋友很開心，他準備在家庭日招待學伴布農族的風味烤肉，並帶學伴上山體驗獵人生活，同時也很期待之後到台北住學伴家體驗不同的生活。

武陵國小校長胡琢偉表示，這是讓部落孩子很好的學習體驗，除了學習當小主人招待都會學伴，到學伴家時也能體驗都會生活和自己生活的差異，同時為了這次營隊，學校和部落2個協會一起合作，也是很好的經驗，讓學校和部落的連結更密切。