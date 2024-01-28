金門在地企業聖祖股份有限公司為鼓勵在地學子將來學有所成，能為家鄉與社會做出更多貢獻，自辦各種不同形式的獎學金已歷經22個年頭，受益學生從國小到大學更已多達3000多人；今（28）日上午由總經理陳緣姿親自頒發「第二屆聖祖自辦獎學金」給54位獲獎的地區學子。陳緣姿表示，企業走到哪裏，愛心也跟隨到那裏，期許獲獎的同學們未來也能從接受者轉換成給予者，讓金門更多學子得到獎勵。

聖祖公司表示，「聖祖自辦獎學金」是透過金門縣政府教育處平台發布獎學金公告，針對全金門學子、包括在外就讀大學的學生都能提出申請，當中有大學組、高中組、高職組、國中組以及國小組，以成績優異及家庭清寒的學子優先獲得，今年總計有54位獲獎。

聖祖公司指出，此次獲獎者中，大學組共有8名，每人獲頒新台幣5000獎學金元；高中組8名，每人2500元；高職組8名，每人2500元；國中組則有10名，每人1200元；國小組共計20名，每人1000元。

聖祖公司強調，設立獎學金的主要目的是為了激勵在地學生將來學有所成，爲社會多做貢獻，一起造福家鄉金門。該公司早在2002年就創立尚義機場獎學金，後續又設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等7所學校獎學金、並且在2022年擴大到全縣中小學及大學，已連續22年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人，未來也希望把獎學金持續發揚光大，嘉惠更多優秀學子。